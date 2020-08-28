"Барселона дає копняка під дупу найвеличнішому гравцю в своїй історії": Стоїчков обурений ставленням до Мессі
Володар "Золотого м'яча-1994", екс-форвард Барселони Христо Стоїчков розкритикував поведінку клубу, який ризикує втратити Ліонеля Мессі.
"Ми стираємо міф, Барселона дає копняка під дупу найвеличнішому гравцю в своїй історії. Ми заплямовуємо його ім'я, його харизму. Я є колишнім гравцем клубу, тому можу так казати.
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Це керівництво використовує імена двох легенд. Кумана, як трнера, і Мессі, як гравця. Це мене засмучує, бо чергову легенду виставляють за двері. Я переживав таке, Кройф, Шустер, Роналдо, Рівалдо, Ромаріо. Є багато гравців. Ця рада директорів показала, що з нею дуже важко працювати.
Вони вірять, що ми хочемо викрасти їхній вплив. Але ми хочемо лише поваги, я ніколи не можу скаржитися на наших вболівальників, тому що немає грошей, які могли б замінити ту любов, яку я отримую від фанатів", – цитує Стоїчкова TyC Sports.
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