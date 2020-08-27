В ближайшие дни 33-летний аргентинец организует публичное выступление, на котором раскроет свои планы, утверждает Goal.

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Месси собирается объяснить болельщикам Барселоны, почему он решил покинуть клуб после 20 лет верности. Лео специально молчал с момента позорного вылета от Баварии (2:8) в Лиге чемпионов, чтобы не создавать лишнего давления. Впрочем, форвард уже сообщил Барселоне о желании сменить клуб в нынешнее трансферное окно.

Напомним, главным претендентом на Лионеля Месси считается Манчестер Сити, который якобы готов платить аргентинцу 100 млн евро в год.

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