Две недели назад Барселону покинул директор по футболу Матеу Алемани, сегодня о расставании с клубом объявил спортивный директор "блаугранас" Хорди Кройф. Как информирует Marca, каталонский клуб уже определился с главной кандидатурой на смену нидерландца.

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Ожидалось, что экс-полузащитник Барселоны Деку заменит Алемани и возглавит должность директора по футболу. Однако после отставки Кройфа ситуация изменилась, и теперь бывший игрок сборной Португалии является основным претендентом на пост спортивного директора каталонского клуба.

Сообщается, что Деку уже запустил процесс по закрытию своего агентства – это было главным условием для подписания контракта с Барселоной. Прошлым летом Деку в статусе посредника оформил для "блаугранас" подписание вингера Лидса Рафиньи.

Согласно источнику, президент клуба Жоан Лапорта считает, что Деку может справиться с заменой Алемани и Кройфа. Барселона не станет искать ещё одного человека для замены этих двух специалистов.

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