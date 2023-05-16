Два тижні тому Барселону покинув директор з футболу Матеу Алемані, сьогодні про припинення стосунків з клубом оголосив спортивний директор "блаугранас" Хорді Кройф. Як інформує Marca, каталонський клуб уже визначився з головною кандидатурою на зміну нідерландця.

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Очікувалося, що екс-півзахисник Барселони Деку замінить Алемані та очолить посаду директора з футболу. Однак після відставки Кройфа ситуація змінилася, і тепер колишній гравець збірної Португалії є основним претендентом на посаду спортивного директора каталонського клубу.

Повідомляється, що Деку вже запустив процес із закриття свого агентства – це було головною умовою для підписання контракту з Барселоною. Минулого літа Деку в статусі посередника оформив для "блаугранас" підписання вінгера Лідса Рафіньї.

Згідно з джерелом, президент клубу Жоан Лапорта вважає, що Деку може впоратися із заміною Алемані та Кройфа. Барселона не стане шукати ще одну людину для заміни цих двох фахівців.

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