Деку может заменить Матеу Алемани на посту директора по футболу Барселоны, информирует каталонский журналист RAC1 Роджер Саперас. Сообщается, что Деку является одним из вариантов, но на данный момент еще ничего не решено.

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Согласно источнику, у бывшего полузащитника Барселона замечательные отношения с президентом клуба Жоаном Лапортой. Прошлым летом он поучаствовал в сделке по приобретению у Лидса вингера сборной Бразилии Рафиньи.

Напомним, что перед тем, как возглавить Барселону летом 2009 года молодой тренер Пеп Гвардиола в одностороннем порядке решил избавиться от двух звёздных игроков "блаугранас", среди которых был Деку. Вместе с ним команду тогда покинул Роналдиньо.

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