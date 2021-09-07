Барселона будет отдыхать перед стартом в Лиге чемпионов – каталонцы оказались среди жертв южноамериканского кризиса
Расписание 4 тура Примеры пришлось срочно менять из-за задержки игроков из сборных Южной Америки.
Субботние поединки Вильярреал – Алавес и Севилья – Барселона будут сыграны в другие даты, информирует AS.
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В составах этих команд много игроков, пострадавших от задержки международной паузы в Южной Америке. Футболисты не успевают вовремя вернуться в расположение клубов и подготовиться к матчам. Федерация футбола Испании не хотела менять расписание тура, однако в ситуацию вмешался государственный Спортивный совет.
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Добавим, что Барселона, Севилья и Вильярреал получат дополнительный отдых перед стартом в ЛЧ. Они встретятся с Баварией, Зальцбургом и Аталантой соответственно.
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