Субботние поединки Вильярреал – Алавес и Севилья – Барселона будут сыграны в другие даты, информирует AS.

Сборная Аргентины "избавилась" от игроков, которые вызвали скандал в матче против Бразилии

В составах этих команд много игроков, пострадавших от задержки международной паузы в Южной Америке. Футболисты не успевают вовремя вернуться в расположение клубов и подготовиться к матчам. Федерация футбола Испании не хотела менять расписание тура, однако в ситуацию вмешался государственный Спортивный совет.

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Добавим, что Барселона, Севилья и Вильярреал получат дополнительный отдых перед стартом в ЛЧ. Они встретятся с Баварией, Зальцбургом и Аталантой соответственно.

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