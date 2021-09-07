Суботні поєдинки Вільяреал – Алавес і Севілья – Барселона будуть зіграні в інші дати, інформує AS.

Збірна Аргентини "здихалася" гравців, які спричинили скандал у матчі проти Бразилії

У складах цих команд багато гравців, які постраждали від затримки міжнародної паузи у Південній Америці. Футболісти не встигають вчасно повернутися у розташування клубів і підготуватися до матчів. Федерація футболу Іспанії не хотіла змінювати розклад туру, однак в ситуацію втрутилася державна Спортивна рада.

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Додамо, що Барселона, Севілья та Вільяреал отримають додатковий відпочинок перед стартом в ЛЧ. Вони зустрінуться з Баварією, Зальцбургом та Аталантою відповідно.

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