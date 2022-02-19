Испанские гиганты готовы на отчаянные шаги, чтобы забрать себе нападающего Боруссии Д Эрлинга Холанда.

Президент Барселоны Жоан Лапорта приказал высшему руководству клуба подписать норвежца любой ценой, сообщает Marca.

Реал боится отказа Мбаппе и уже сделал роскошное предложение Холанду

Представители "блаугранас" контактировали с агентом Мино Райолой, который "курирует" дела Холанда. Бомбардиру Борусии сразу пообещали самую большую зарплату на Камп Ноу и статус главной звезды. Лапорта грезит трансфером нападающего и боится, что Реал окажется быстрее. Президент каталонцев готов пойти на немалые финансовые жертвы, чтобы не позволить "сливочным" подписать Мбаппе и Холанда в одно лето.

Добавим, что Эрлинг в текущем сезоне провел 20 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 6 ассистов.

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