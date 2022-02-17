Реал боится отказа Мбаппе и уже сделал роскошное предложение Холанду
Мадридский Реал настроен летом подписать большую звезду.
Флорентино Перес больше не уверен, что Килиан Мбаппе выберет Мадрид. В то же время, президент Реала стремится иметь в команде молодого топ-бомбардира.
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По информации Sport.es, Королевский клуб активизировал переговоры с Эрлингом Холандом. Реал уже сделал очень щедрое предложение окружению норвежского форварда. Ожидается, что в ближайшие недели он сообщит Борусии, что летом сменит команду.
Реал настроен оптимистично, но это не значит, что из-за Холанда придется отказаться от Мбаппе. Перес готов подписать обоих форвардов, но не рискует делать ставку в переговорах на кого-то одного. Так больше шансов увидеть в Мадриде хотя бы кого-то из них.
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