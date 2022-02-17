Флорентіно Перес більше не має впевненості, що Кіліан Мбаппе обере Мадрид. Водночас президент Реала прагне мати в команді молодого топ-бомбардира.

Холанд обирає між Барселоною та Реалом – на трансфер вплине можливий перехід Мбаппе у Мадрид

За інформацією Sport.es, Королівський клуб активізував переговори з Ерлінгом Холандом. Реал уже зробив дуже щедру пропозицію оточенню норвезького форварда. Очікується, що у найближчі тижні він повідомить Борусії, що влітку змінить команду.

Реал налаштований оптимістично, але це не означає, що через Холанда доведеться відмовитися від Мбаппе. Перес цілком готовий підписати обох форвардів, але не ризикує робити ставку у переговорах на когось одного. Так більші шанси побачити в Мадриді бодай когось із них.

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