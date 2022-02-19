Іспанські гіганти готові на відчадушні кроки, щоб забрати собі нападника Борусії Д Ерлінга Холанда.

Президент Барселони Жоан Лапорта дав наказ найвищому керівництву клубу підписати норвежця будь-якою ціною, інформує Marca.

Реал боїться відмови Мбаппе і вже зробив розкішну пропозицію Холанду

Представники "блаугранас" контактували з агентом Міно Райолою, який "опікується" Холандом. Бомбардиру Борусії відразу пообіцяли найбільшу зарплату на Камп Ноу і статус головної зірки. Лапорта марить трансфером нападника і боїться, що Реал виявиться спритнішим. Президент каталонців готовий піти на чималі фінансові жертви, щоб не дозволити "вершковим" підписати Мбаппе і Холанда в одне літо.

Додамо, що Ерлінг у поточному сезоні провів 20 матчів, у яких забив 23 голи та віддав 6 асистів.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ