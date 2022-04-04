Барселона одержала грандиозную победу в Эль Класико, однако в турнирном плане для каталонцев ничего не изменилось. "Блаугранас" все так же шли четвертыми, отстав от Атлетико на три очка. Столько же каталонцам не хватало до второй позиции, на которой расположилась Севилья – и именно с ней подопечным Хави пришлось встретиться в 30 туре на Камп Ноу.

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В первом тайме Барселона доминировала при работе с мячом, а Севилья прогнозируемо выбрала тактику "сухого" футбола – до перерыва андалусийцы провели всего один удар по воротам. Каталонцы провели девять, однако долгое время им не удавалось завершение эпизодов. В частности, Ферран Торрес дважды стрелял с классной позиции на левом краю штрафной (неточно и в руки Буну), а Фрэнки де Йонг при замыкании подачи на линию вратарской запустил сферу в небо.

В середине тайма Севилья даже несколько выровняла игру, но перед свистком на перерыв нервионцы едва не глотнули два гола. Так, на 44-й минуте лишь отчаянная игра Кунде во вратарской спасла гостей от замыкания Обамеянга (он летел на скидку от Дембеле), а на 45+1-й Буну парировал удар Пьера-Эмерика с правого края штрафной. На добивание никто из каталонцев не пошел.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. В начале же второго тайма Барселона начала разочаровывать – подопечные Хави вообще не имели моментов или хотя бы намеков на них. Севилья почувствовала перемены, начав ловить "блаугранас" в контратаках 3-в-2. К счастью для хозяев, ни один из подобных эпизодов нервионцы до логического завершения не довели.

В середине второго тайма Барселона неожиданно вернулась в тот режим, к которому все привыкли и который ожидали еще после стартового свистка. Каталонцы начали создавать моменты в значительном количестве – впрочем, Торрес упорно не хотел забивать. Дембеле на 60-й и 63-й минутах врывался на правый край штрафной и выкатывал пас под удар Феррану метров с 15, однако первый его удар из-под перекладины достал Буну, а второй оказался очень неточным. Севилья могла наказать за такое расточительство выстрелом со стандарта в исполнении Ракитича, но Иван запустил мяч в сантиметрах над каркасом.

Этот момент стал последним для андалусийцев. После него балом правила Барселона, начавшая разрывать оборону гостей. Забивать мог даже Пике, который на 68-й минуте выцарапал мяч в центре и пробил с дистанции в правый нижний угол (Буну парировал). На 71-й же Рекик проморгал заброс на Дембеле, позволив ему бить "ножницами" с минимального расстояния, но мяч прошел над перекладиной. Кроме того, в одном из эпизодов Буну не дал Обамеянгу вырваться один на одие.

В конце концов, Барселона дожала Севилью на 72-й минуте. Героями стали Дембеле и Педри: Усман снова прорвался правым флангом и выкатил пас в зону перед штрафной, а Педри, дважды убрав на замахе защитников, бахнул метров с 20-ти – точно в левый нижний угол! 1:0.

Забив гол, Барса немного сбавила обороты, хотя контроль над игрой был тотальным. На 77-й минуте хозяева могли удвоить свое преимущество, но удар Торреса после очередного кросса Дембеле вытащил Буну. В дальнейшем каталонцы имели только полумоменты, за что чуть не прилетела расплата в компенсированное время – тер Штеген неудачно сыграл на выбивании, а Аугустинссон с отскока бил практически в пустые ворота. К счастью для "блаугранас", Марк-Андре исправился, поймал мяч (швед пробил очень слабо).

В итоге финальный свисток зафиксировал минимальную победу Барселоны. Благодаря этому каталонцы при равенстве очков с Севильей выскочили аж на вторую позицию.

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