Севілья не втримала "нулі" на Камп Ноу, зазнавши мінімальної поразки від Барселони в рамках 30-го туру Ла Ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Барселона здобула грандіозну перемогу в Ель Класіко, однак в турнірному плані для каталонців нічого не змінилось. "Блаугранас" все так же йшли четвертими, відставши від Атлетіко на три очки. Стільки ж каталонцям не вистачало до другої позиції, на якій розташувалась Севілья – і саме з нею підопічним Хаві довелося зустрітись у 30 турі на Камп Ноу.

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У першому таймі Барселона домінувала при роботі з м'ячем, а Севілья прогнозовано обрала тактику "сухого" футболу – до перерви андалусійці провели всього 1 удар по воротах. Каталонці провели дев'ять, однак довгий час їм не вдавалося завершення епізодів. Зокрема, Ферран Торрес двічі стріляв з класної позиції на лівому краю штрафного (неточно й в руки Буну), а Френкі де Йонг при замиканні подачі на лінію воротарського запустив сферу в небо.

В середині таймі Севілья навіть дещо вирівняла гру, але перед свистком на перерву нервіонці ледь не ковтнули два голи. Так, на 44-й хвилині лишень відчайдушна гра Кунде у воротарському майданчика врятувала гостей від замикання Обамеянга (він летів на скидку від Дембеле), а на 45+1-й Буну парирував удар П'єра-Емеріка з правого краю карного майданчика. На добивання ніхто з каталонців не пішов.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. На початку ж другого тайму Барселона почала відверто розчаровувати – підопічні Хаві взагалі не мали моментів чи хоча б натяків на них. Севілья відчула зміни, почавши ловити "блаугранас" у контратаках 3-в-2. На щастя для господарів, жоден із подібних епізодів нервіонці до логічного завершення не довели.

В середині другого тайму Барселона несподівано повернулась у той режим, до якого всі звикли і якого всі очікували ще після стартового свистка. Каталонці почали створювати моменти у значній кількості – втім, Торрес вперто не бажав забивати. Дембеле на 60-й та 63-й хвилинах вривався на правий край штрафного та викочував пас під удар Феррану метрів з 15-ти, однак перший його удар з-під поперечки дістав Буну, а другий виявився дуже неточним. Севілья могла покарати за таке марнотратство пострілом зі стандарту у виконанні Ракітіча, але Іван запустив м'яч у сантиметрах над каркасом.

Цей момент став останнім для андалусійців. Після нього балом правила Барселона, яка почала розривати оборону гостей. Забивати міг навіть Піке, який на 68-й хвилині видряпав м'яч у центрі й пробив з дистанції у правий нижній кут (Буну парирував). На 71-й Рекік проморгав закидання на Дембеле, дозволивши йому бити "ножицями" з мінімальної відстані, але м'яч пройшов над поперечкою. Крім того, в одному з епізодів Буну не дав Обамеянгу вирватись віч-на-віч.

Зрештою, Барселона дотиснула Севілью на 72-й хвилині. Героями стали Дембеле та Педрі: Усман знову прорвався правим флангом і викотив пас у зону перед штрафним, а Педрі, двічі прибравши на замасі захисників, бахнув метрів з 20-ти – точно в лівий нижній кут! 1:0.

Забивши гол, Барса трішки збавила оберти, хоча контроль над грою був тотальним. На 77-й хвилині господарі могли подвоїти свою перевагу, але удар Торреса після чергового кросу Дембеле витягнув Буну. Надалі каталонці мали лишень напівмоменти, за що ледь не прилетіла розплата в компенсований час – тер Штеген невдало зіграв на вибиванні, а Аугустінссон з відскоку бив практично в порожні ворота. На щастя для "блаугранас", Марк-Андре виправився, спіймавши м'яч (швед пробив дуже слабко).

У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Барселони. Завдяки цьому каталонці при рівності очок з Севільєю піднялись аж на другу сходинку в турнірній таблиці.

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