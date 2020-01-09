Барселона – Атлетико: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Испании – как это было

Барселона сыграла с Атлетико в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию были в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании Барселона – Атлетико начался в 21:00 по киевскому времени и завершился драматичной победой "матрасников" – 2:3. Мадридцы вышли в финал турнира, где встретятся с Реалом. Видеотрансляция проходила на MEGOGO, текстовую онлайн-трансляцию проводил "Футбол 24".

Барселона – Атлетико – 2:3 – видео голов и обзор матча

Стартовые составы

Барселона:

Атлетико:

[] ALINEACIÓN

¡Estos son los rojiblancos que lucharán por la ilusión de miles de atléticos desde el inicio!



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#AúpaAtleti | #BarçaAtleti

| #Supercopa2020 | pic.twitter.com/9DpoJ3jG2p — Atlético de Madrid (@Atleti) January 9, 2020

Барселона – Атлетико: (не)справедливая победа "матрасников", классическое фиаско имени Вальверде и провальный арбитраж