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Барселона – Атлетико: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Испании – как это было

9 января 20:55 796 Читати українською
Барселона – Атлетико: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Испании – как это было
Барселона – Атлетико: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Испании – как это было

Барселона сыграла с Атлетико в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию были в этой новости на "Футбол 24".

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании Барселона – Атлетико начался в 21:00 по киевскому времени и завершился драматичной победой "матрасников" – 2:3. Мадридцы вышли в финал турнира, где встретятся с Реалом. Видеотрансляция проходила на MEGOGO, текстовую онлайн-трансляцию проводил "Футбол 24".

Барселона – Атлетико – 2:3 – видео голов и обзор матча

Стартовые составы

Барселона:

Атлетико:

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Испания Барселона Барселона Атлетико Атлетико Суперкубок Испании Барселона - Атлетико
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