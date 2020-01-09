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Барселона – Атлетіко: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії

20:55 1937 Читать на русском
Барселона – Атлетіко: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії
Барселона – Атлетіко: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії

Барселона зіграє з Атлетіко в рамках півфіналу Суперкубка Іспанії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії Барселона – Атлетіко розпочався о 21:00 за київським часом. Відеотрансляція проходить на MEGOGO, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Барселона:

Атлетіко:

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Атлетіко Атлетіко Суперкубок Іспанії Барселона - Атлетіко
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