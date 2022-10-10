Барселона удержала победу над Сельтой в 8-м туре Примеры. Смотрите видео обзора и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Третий момент каталонцев завершился голом Педри, удачно сыгравшим на добивании. Сельта молчала долго, но в последние 10 минут создала два момента. Один завершился взятием ворот, но его отменили после просмотра VAR.

Барселона удержала минимальную победу над Сельтой и вернулась на первое место в Ла Лиге

Барселона набрала 22 зачетных балла и вернула себе лидерство в Примере. У Реала столько же очков, но худшая разница забитых и пропущенных. Сельта с 10 пунктами осталась на 11 строчке турнирной таблицы.