Барселона втримала перемогу над Сельтою у 8-му турі Прімери. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Третій момент каталонців завершився голом Педрі, який вдало зіграв на добиванні. Сельта мовчала тривалий час, але в останні 10 хвилин створила два моменти. Один завершився взяттям воріт, його скасували після перегляду VAR.

Барселона втримала мінімальну перемогу над Сельтою й повернулася на перше місце в Ла Лізі

Барселона набрала 22 залікові бали та повернула собі лідерство у Прімері. У Реала стільки ж очок, але гірша різниця забитих і пропущених. Сельта з 10 пунктами залишилась на 11 сходинці турнірної таблиці.