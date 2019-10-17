Барселона – Реал: Вальверде считает, что Эль Класико должно пройти на Камп Ноу

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде отметил важность проведения Эль Класико на Камп Ноу.

"Накануне матча с Реалом было много разговоров о возможном переносе игры в Мадрид. Действительно, была возможность изменить распорядок и провести матч на Сантьяго Бернабеу. Но тогда мы должны сегодня выехать в Эйбар, вылететь в Прагу на матч Лиги чемпионов против Славии во вторник. После этого мы должны вернуться в Барселону, и оттуда выехать в Мадрид, это было бы сложно для игроков.

Барселона согласилась сменить дату Эль Класико против Реала

Мы должны уважать календарь и болельщиков. Лучший вариант – провести матч на Камп Ноу 26 октября. До игры осталось 9 дней. В Барселоне прошла странная неделя, но мы уверены, что матч пройдет без инцидентов", – цитирует Вальверде AS.

Напомним, проведение матча Барселона – Реал Мадрид оказалось под угрозой после вспышки массовых протестов сторонников независимости Каталонии. Они, в частности, блокируют транспортную инфраструктуру региона, а в день Эль Класико готовят масштабную манифестацию.

"Мені хотілось все покинути, на щастя, діти нічого не бачили": Мессі про намір піти з Барси та план Флорентіно Переса