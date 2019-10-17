Барселона согласилась сменить дату Эль Класико против Реала

Знаменитое Эль Класико между Барселоной и мадридским Реалом, очевидно, не состоится 26 октября, как планировалось ранее.

Барселона направила Ла Лиге свои соображения относительно проведения первого в сезоне Эль Класико, сообщает Marca.

Реал успешно обжаловал желтую карточку Каземиро перед матчем с Барселоной

Руководство "блаугранас" отказалось сыграть поединок 10-го тура на мадридском Сантьяго Бернабеу. Зато каталонцы не против переноса матча на более поздний срок. Если функционеры решат перенести встречу, то она скорее всего состоится 18 декабря. Окончательное решение о судьбе поединка ожидается в четверг-пятницу.

Отметим, что проведение матча Барселона – Реал Мадрид оказалось под угрозой после вспышки массовых протестов сторонников независимости Каталонии. Они, в частности, блокируют транспортную инфраструктуру региона, а в день Эль Класико готовят масштабную манифестацию.

"Мені хотілось все покинути, на щастя, діти нічого не бачили": Мессі про намір піти з Барси та план Флорентіно Переса