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Барселона согласилась сменить дату Эль Класико против Реала

15:16 128 Читати українською
Барселона согласилась сменить дату Эль Класико против Реала
Марсело, Месси, Каземиро / EFE

Знаменитое Эль Класико между Барселоной и мадридским Реалом, очевидно, не состоится 26 октября, как планировалось ранее.

 

Барселона направила Ла Лиге свои соображения относительно проведения первого в сезоне Эль Класико, сообщает Marca.

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Руководство "блаугранас" отказалось сыграть поединок 10-го тура на мадридском Сантьяго Бернабеу. Зато каталонцы не против переноса матча на более поздний срок. Если функционеры решат перенести встречу, то она скорее всего состоится 18 декабря. Окончательное решение о судьбе поединка ожидается в четверг-пятницу.

Отметим, что проведение матча Барселона – Реал Мадрид оказалось под угрозой после вспышки массовых протестов сторонников независимости Каталонии. Они, в частности, блокируют транспортную инфраструктуру региона, а в день Эль Класико готовят масштабную манифестацию.

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Класіко Ла Лига Барселона Барселона Барселона - Реал Мадрид Испания
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