Барселона – Реал: Вальверде вважає, що Ель Класіко має відбутися на Камп Ноу

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде відзначив важливість проведення Ель Класіко на Камп Ноу.

"Напередодні матчу з Реалом було багато розмов щодо можливого переносу гри в Мадрид. Дійсно, була можливість змінити розпорядок та провести матч на Сантьяго Бернабеу. Але тоді ми повинні сьогодні виїхати до Ейбара, вилетіти до Праги на матч Ліги чемпіонів проти Славії у вівторок. Після цього ми мали б повернутись до Барселони, і звідти виїхати до Мадриду, це було б складно для гравців.

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Ми повинні поважати календар та вболівальників. Найкращий варіант – провести матч на Камп Ноу 26 жовтня. До гри залишилось 9 днів. В Барселоні пройшов дивний тиждень, але ми впевнені, що матч відбудеться без інцидентів", – цитує Вальверде AS.

Нагадаємо, проведення матчу Барселона – Реал Мадрид опинилося під загрозою після спалаху масових протестів прихильників незалежності Каталонії. Вони, зокрема, блокують транспортну інфраструктуру регіону, а в день Ель Класіко готують масштабну маніфестацію.

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