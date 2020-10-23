Барселона – Реал: Серхио Рамос возобновил тренировки перед Эль Класико
Капитан мадридского Реала Серхио Рамос вернулся к занятиям в общей группе накануне сверхпринципиального противостояния в чемпионате Испании.
Лидер "сливочных" тренировался с одноклубниками в пятницу утром, сообщает Marca.
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Серхио Рамос занимался с основными исполнителями без каких-либо ограничений. Очевидно, шансы на его выход в основе мадридцев на Камп Ноу резко возросли. Центрбек из-за травмы колена, полученной в предыдущем туре Ла Лиги против Кадиса, уже пропустил старт ЛЧ против донецкого Шахтера (2:3). Также вернулся к работе в общей группе Мариано Диас, еще вчера занимавшийся индивидуально. В свою очередь Эден Азар продолжает самостоятельно набирать форму.
Матч Барселона – Реал состоится в субботу, 24 октября. Начало поединка в 17:00.
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