Лидер "сливочных" тренировался с одноклубниками в пятницу утром, сообщает Marca.

Барселона – Реал: прогноз на Эль Класико

Серхио Рамос занимался с основными исполнителями без каких-либо ограничений. Очевидно, шансы на его выход в основе мадридцев на Камп Ноу резко возросли. Центрбек из-за травмы колена, полученной в предыдущем туре Ла Лиги против Кадиса, уже пропустил старт ЛЧ против донецкого Шахтера (2:3). Также вернулся к работе в общей группе Мариано Диас, еще вчера занимавшийся индивидуально. В свою очередь Эден Азар продолжает самостоятельно набирать форму.

Матч Барселона – Реал состоится в субботу, 24 октября. Начало поединка в 17:00.

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