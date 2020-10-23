Лідер "вершкових" тренувався із одноклубниками в п'ятницю вранці, повідомляє Marca.

Барселона – Реал: прогноз на Ель Класіко

Серхіо Рамос займався із основними виконавцями без будь-яких обмежень. Вочевидь, шанси на його вихід в основі мадридців на Камп Ноу різко зросли. Центрбек через травму коліна, отриману в попередньому турі Ла Ліги проти Кадіса, вже пропустив старт ЛЧ проти донецького Шахтаря (2:3). Також повернувся до роботи в загальній групі Маріано Діас, який ще вчора займався індивідуально. Натомість Еден Азар продовжує самостійно набирати форму.

Матч Барселона – Реал відбудеться у суботу, 24 жовтня. Початок поєдинку о 17:00.

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