Барселона – Реал: Серхіо Рамос відновив тренування перед Ель Класіко
Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос повернувся до занять у загальній групі напередодні надпринципового протистояння у чемпіонаті Іспанії.
Лідер "вершкових" тренувався із одноклубниками в п'ятницю вранці, повідомляє Marca.
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Серхіо Рамос займався із основними виконавцями без будь-яких обмежень. Вочевидь, шанси на його вихід в основі мадридців на Камп Ноу різко зросли. Центрбек через травму коліна, отриману в попередньому турі Ла Ліги проти Кадіса, вже пропустив старт ЛЧ проти донецького Шахтаря (2:3). Також повернувся до роботи в загальній групі Маріано Діас, який ще вчора займався індивідуально. Натомість Еден Азар продовжує самостійно набирати форму.
Матч Барселона – Реал відбудеться у суботу, 24 жовтня. Початок поєдинку о 17:00.
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