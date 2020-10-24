Нападающему Барселоны Лионелю Месси, похоже, не хватает конкуренции со своим извечным соперником Криштиану Роналду в матчах против Реала.

Аргентинец не может отличиться голом уже в 6 подряд матчах против Реала после ухода Роналду из мадридского клуба.

Барселона – Реал – 1:3 – видео голов и обзор матча

Последний раз, Месси отличался в воротах "сливочных" еще 6 мая 2018 года – интересно, что Криштиану также забил в том поединке, который завершился со счетом 2:2. Это Эль Класико стало последним для португальца, который летом 2018 присоединился к Ювентусу.

Отметим, что Реал одержал убедительную победу над Барселоной (3:1), а решающий гол забил Рамос с пенальти, который сам и заработал.

Барселона – Реал: Мадрид воскрес, неполноценный повтор Шахтера, Зидан высмеивает отставку, дух Роналду и шанс для Динамо