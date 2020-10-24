Нападнику Барселони Ліонелю Мессі, схоже, не вистачає конкуренції зі своїм одвічним суперником Кріштіану Роналду в матчах проти Реала.

Аргентинець не може відзначитись голом вже у 6 поспіль матчах проти Реала після відходу Роналду з мадридського клубу.

Барселона – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Востаннє, Мессі відзначався у воротах "вершкових" ще 6 травня 2018 року – цікаво, що Кріштіану також забив у тому поєдинку, який завершився із рахунком 2:2. Це Ель Класіко стало останнім для португальця, який влітку 2018 року приєднався до Ювентуса.

Зазначимо, що Реал здобув переконливу перемогу над Барселоною (3:1), а вирішальний гол забив Рамос із пенальті, який сам і заробив.

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