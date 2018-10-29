Барселона – Реал Мадрид: украинец и еще 21 игрок в символических сборных самых дорогих игроков команд в истории

Экс-защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский до сих пор входит в историю Барселоны. Перед сегодняшним Класико против Реала испанские СМИ напомнили самые дорогие основы обоих клубов.

Напомним, сегодня в 17:15 по киевскому времени состоится матч 10-го тура чемпионата Испании Барселона – Реал. На каком бы месте ни находились каталонская и мадридская команды, это игра №1 всего сезона Примеры. По случаю Эль Классико "Футбол 24" вспоминает по 11 самых дорогих трансферов принципиальнейших соперников – по одному на каждую позицию состава. Интересно, что в символической сборной Барсы не нашлось места Лео Месси, который еще ребенком за бесценок перебрался в клубную академию и фактически является воспитанником Ла Масии. Зато в составе Реала оказались сразу двое летних новичков – голкипер Тибо Куртуа и фланговый защитник Альваро Одриосола.

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Барселона

Вратарь Марк-Андре Тер Штеген (Германия, 12 миллионов евро). Пришёл составить конкуренцию Клаудио Браво и составил. Да так, что чилиец уже не в Барсе.

Правый защитник Дани Алвес стоил 30 млн евро, но в клубе редко жалели об этом. В то же время свой уход из Барселоны бразилец до сих пор не может простить боссам "блаугранас" и беспощадно критикует руководство.

Центрбек Дмитрий Чигринский. Украинский защитник подавал огромные надежды, Гвардиола лично дал команду покупать его у Шахтера за 25 млн. К сожалению, на поле стал провалом – в этом единодушны ведущие СМИ и из Барселоны, и из Мадрида.

Другой центральный защитник Клеман Лангле прибыл за 36 млн евро из Севильи летом 2018. Сейчас этот трансфер еще трудно оценивать, но француз уже является игркомо основы в матче с Реалом.

Правый фланг полузащиты – бразилец Малком. Летний новичок, которого откровенно игнорирует Вальверде, хоть здесь оказался в основе. Похоже, Барса отдала 41 миллион евро только с одной целью – поставить на место Рому Мончи.

Другой бразилец, центральный хавбек Паулиньо стоил 40 млн и уже вернулся в Китай, хотя сыграл в целом не плохой сезон.

Очередной игрок сборной Бразилии Коутиньо стал одним из самых дорогих игроков в истории Барсы (120 миллионов евро). Замена Иньесте, а иногда напарник Месси и Суаресу в атакующей тройке.

Левый вингер Овермарс обошелся в невероятные, как для 2004-го года, 40 миллионов. Арсенал неплохо заработал на трансфере нидерландца, который был не так заметен в Барселоне.

Правый форвард Усман Дембеле оказался на Камп Ноу за 115 млн евро, не считая еще нескольких десятков бонусов. Француз озолотил Боруссию Д, но до сих пор не стал своим в каталонской команде.

Луис Суарес принес Ливерпулю 82 млн евро в 2014-м. Уругвайский центрфорвард стал не только абсолютно оправданной инвестицией боссов Барсы, но и близким другом Месси.

Считать деньги за Неймара очень трудно, ведь там была задействована запутанная схема, которая привела тогдашнего президента Сандро Роселя в тюрьму. Доверимся данным Неймара-старшего: бразильский левый форвард принес Сантосу, отцу и всем-всем-всем целых 200 миллионов евро, а не почти 60, как пытались уверять сначала!

Реал Мадрид

Вратарь Тибо Куртуа стоил 35 миллионов. Бельгиец пришел из Челси и пока играет только в чемпионате Испании, меняясь местами с Навасом в Лиге чемпионов.

Альваро Одриосола играет на правом фланге защиты и принес Реал Сосьедад те же 35 миллионов того же лета 2018.

Реал заплатил за Пепе 30 млн евро в 2007-м. Теперь знаменитый португальский центрбек играет в Турции.

Испанец Серхио Рамос – символ и легенда Реала. Центральный защитник пришел из Севильи за 27 миллионов евро целую вечность назад, но андалусийцы до сих пор проклинают его.

Португалец Фабиу Коэнтрау стоил 30 миллионов евро. Не похоже, чтобы Реал отбил деньги за левого защитника.

Правый полузащитник Дэвид Бекхэм – один из "галактикос" великой эпохи Флорентино Переса. Англичанин обошелся в смешные сегодня 37,5 млн евро.

Кака стоил Реалу 65 миллионов. Не очень удачная инвестиция, ведь карьера обладателя Золотого мяча пошла на спад в Мадриде.

Зинедин Зидан становился самым дорогим игроком мира в свое время, принеся Ювентусу 77,5 млн евро. А еще недавно француз был главным тренером Реала.

Хамес Родригес стоил Мадриду 75 миллионов. Сейчас атакующий полузащитник сборной Колумбии бегает в аренде за Баварию.

Гарет Бейл возглавляет топ-3 самых дорогих игроков в истории Реала. Валлийский полузащитник, который может и нападающего сыграть, пришел из Тоттенхэма за 101 миллион евро.

Криштиану Роналду пришел в 2009-м. Португальский форвард принес Манчестер Юнайтед 96 млн евро. Сполна отработал каждую копейку, заработанную в Реале и стал самой болезненной потерей команд перед новым Классико вместе с травмированным Месси. Как сказал о КР7 отец главного тренера мадридцев Хулена Лопетеги, его сына ограбили на 50 голов еще до старта сезона.

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