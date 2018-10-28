Барселона – Реал Мадрид: українець і ще 21 гравець у символічних збірних найдорожчих гравців команд в історії

Екс-захисник збірної України Дмитро Чигринський досі входить в історію Барселони. Перед сьогоднішнім Класіко проти Реала іспанські ЗМІ нагадали найдорожчі основи обох клубів.

Нагадаємо, сьогодні о 17:15 за київським часом відбудеться матч 10-го туру чемпіонату Іспанії Барселона – Реал. На якому б місці не перебували каталонська та мадридська команди, це гра №1 усього сезону Прімери. З Нагоди Ель Класіко "Футбол 24" пригадує по 11 найдорожчих трансферів принципових суперників – по одному на кожну позицію складу. Цікаво, що у символічній збірній Барси не знайшлося місця Лео Мессі, який ще дитиною забезцінь перебрався в клубну академію і фактично є вихованцем Ла Масії. Натомість у складі Реала опинились відразу двоє літніх новачків – голкіпер Тібо Куртуа та фланговий захисник Альваро Одріосола.

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Барселона

Воротар Марк-Андре тер Штеген (Німеччина, 12 мільйонів євро). Пришов скласти конкуренцію Клаудіо Браво і склав. Та так, що чилієць уже не в Барсі.

Правий захисник Дані Алвес коштував 30 мільйонів євро, але у клубі рідко шкодували про це. Водночас свій відхід з Барселони бразилець досі не може пробачити босам "блаугранас" і нещадно критикує керівництво.

Центрбек Дмитро Чигринський. Український захисник подавав шалені надії, Гвардіола особисто дав команду купувати його в Шахтаря за 25 мільйонів. На жаль, на полі став провалом – у цьому одностайні провідні ЗМІ і з Барселони, і з Мадрида.

Інший центральний захисник Клеман Лангле прибув за 36 млн євро із Севільї влітку 2018-го. Наразі цей трансфер ще важко оцінювати, але француз вже є головним кандидатом на основу в матчі з Реалом.

Правий фланг півзахисту – бразилець Малком. Літній новачок, якого відверто ігнорує Вальверде, хоч тут опинився в основі. Схоже, Барса віддала 41 мільйон євро лише з однією метою – поставити на місце Рому Мончі.

Інший бразилець, центральний хавбек Паулінью коштував 40 млн і вже повернувся в Китай, хоча відіграв загалом не найгірший сезон.

Черговий гравець збірної Бразилії Коутінью став одним з найдорожчих гравців в історії Барси (120 мільйонів євро). Заміна Іньєсті, а подекуди напарник Мессі та Суареса в атакувальній трійці.

Лівий вінгер Марк Овермарс обійшовся у неймовірні, як для 2004-го року, 40 мільйонів. Арсенал непогано заробив на трансфері нідерландця, який був не такий помітний у Барселоні.

Правий форвард Усман Дембеле опинився на Камп Ноу за 115 мільйонів євро, не враховуючи ще декількох десятків бонусів. Француз озолотив Борусію Д і досі не став своїм у каталонській команді.

Луїс Суарес приніс Ліверпулю 82 млн євро у 2014-му. Уругвайський центрфорвард став не лише абсолютно виправданою інвестицією босів Барси, а й близьким другом Мессі.

Рахувати гроші за Неймара дуже важко, адже там було задіяно заплутану схему, яка привела тодішнього президента Сандро Роселя у в'язницю. Довіримось даним Неймара-старшого: бразильський лівий форвард приніс Сантосу, батькові та всім-всім-всім цілих 200 мільйонів євро, а не майже 60, як намагались говорити спочатку!

Реал Мадрид

Воротар Тібо Куртуа коштував 35 мільйонів. Бельгієць прийшов з Челсі та поки грає лише в чемпіонаті Іспанії, міняючись місцями з Кейлором Навасом у Лізі чемпіонів.

Альваро Одріосола грає на правому фланзі захисту і приніс Реал Сосьєдаду ті ж 35 мільйонів того ж літа 2018-го.

Реал заплатив за Пепе 30 млн євро у 2007-му. Тепер знаменитий португальський центрбек грає в Туреччині.

Іспанець Серхіо Рамос – символ і легенда Реала. Центральний захисник прийшов із Севільї за 27 мільйонів євро цілу вічність тому, але андалусійці досі проклинають його.

Португалець Фабіу Коентрау коштував 30 мільйонів євро. Не схоже, аби Реал відбив гроші за лівого захисника.

Правий півзахисник Девід Бекхем – один з "галактіко" великої епохи Флорентіно Переса. Англієць обійшовся у смішні на сьогодні 37,5 млн євро.

Бразилець Кака коштував Реалу 65 мільйонів. Не дуже вдала інвестиція, адже кар'єра володаря Золотого м'яча пішла на спад у Мадриді.

Зінедін Зідан ставав найдорожчим гравцем світу у свій час, принісши Ювентусу 77,5 млн євро. А ще донедавна француз був головним тренером Реала.

Хамес Родрігес коштував Мадриду 75 мільйонів. Зараз атакувальний півзахисник збірної Колумбії бігає в оренді за Баварію.

Гарет Бейл очолює топ-3 найдорожчих гравців в історії Реала. Валлійський півзахисник, який може і нападника зіграти, прийшов із Тоттенхема за 101 мільйон євро.

Кріштіану Роналду прийшов у 2009-му. Португальський форвард приніс Манчестер Юнайтед 96 млн євро. Сповна відпрацював кожну копійку, зароблену в Реалі і став найболючішою втратою команд перед новим Класіко разом з травмованим Мессі. Як сказав про КР7 батько головного тренера мадридців Хулена Лопетегі, його сина пограбували на 50 голів ще до старту сезону.

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