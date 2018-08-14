"Говорил боссам, что Чигринский не для Барселоны", – агент, открывший Месси, о феномене Гвардиолы

Хосеп Мария Мингуелла в своей колонке для Sport поделился воспоминаниями о начале большой тренерской карьеры Хосепа Гвардиолы.

Агент, который первым открыл Месси, вспомнил, как Жозе Моуринью едва не стал главным тренером Барселоны, и поделился воспоминаниями о трансфере тогда защитника Шахтера Дмитрия Чигринского в каталонский клуб. Барса подписала центрбека за 25 миллионов евро летом 2009-го, а продала спустя год обратно в донецкий клуб за 15. В то же время "горняки" потом уже не смогли заработать на его трансфере.

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"Я уже был на пенсии, когда Пеп начал свою тренерскую карьеру. Однажды он появился на Миниэстади и приступил к обязанностям тренера Барселоны Б. Человек, который уже был настолько прекрасно подготовлен ​​(несмотря на отсутствие тренерского опыта) и показывал высокий уровень, согласился работать с молодежью – это показывает, насколько большим фанатом Барсы является Гвардиола.

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Позже различные обстоятельства обусловили повышение Хосепа до статуса наставника главной команды. Форма команды в последнем сезоне Франка Райкарда значительно упала. Жоан Лапорта, Чики Бегиристайн и Эварист Муртра должны были найти преемника для нидерландца. Были разные взгляды на кандидатов. Кое-кто хотел, чтобы команду возглавил Жозе Моуринью, но в итоге решили поставить на кого-то с "барселонским сердцем". Гвардиола был выстрелом в десятку.

В его случае самую большую роль сыграли 2 фактора: ему не надо было объяснять стиль игры Барсы, ведь он научился ему за более чем 15-летний период в клубе. Кроме этого, он попал на роскошную группу исполнителей с Хави, Пуйолем и Иньестой во главе. Все были воспитанниками Барселоны. Где-то в то же время подтянулся также Месси.

Хотя Пеп и держался на расстоянии, как воспитанник клуба знал обо всем, что происходит в раздевалке. Его первым и неожиданным решением было избавиться от двух чемпионов – Роналдиньо и Деку. Оказалось, что это был ключевой ход. Меткими были также решения о переводе Бускетса и Педро в главную команду. Они показывали превосходный уровень и значительно усилили состав.

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Под руководством Пепа Барселона одержала немало успехов, а он сам принял множество хороших решений. Но одна ситуация показала, что приобретение новых футболистов – иногда очень сложная вещь. Сам Гвардиола при любой возможности всегда откровенно об этом говорит. Некоторые сделанные им трансферы оказались очевидными проколами. И наиболее значительным был случай, когда в команду пришел Дмитрий Чигринский.

Когда Барса уже вела переговоры по его трансферу, мне представилась возможность посмотреть этого украинца собственными глазами. Это был матч за Суперкубок Европы, в котором Барселона играла против донецкого Шахтера. Я поделился с боссами каталонского клуба своими сомнениями относительно Чигринского.

На мой тогдашний взгляд, он не показывал, что умеет хорошо выводить мяч со своей половины поля. Я считал, что Дмитрий не сможет приспособиться к стилю игры Барселоны. Впрочем обо всем уже было договорено между клубами. Чигринский стал игроком Барсы, однако было видно, что он не подходит для игры в этой команде. Эта история доказывает, что великий тренер способен извлечь все лучшее из своих игроков, но не всегда является хорошим скаутом".

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