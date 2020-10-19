Полузащитник Мартин Эдегор не поможет Зинедину Зидану в ближайших матчах мадридского Реала. В частности, талант пропустит поединок с донецким Шахтером в Лиге чемпионов и первое в сезоне сверхпринципиальное противостояние с Барселоной.

Из-за повреждения норвежец выбыл ориентировочно на месяц, сообщает Marca.

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Эдегор травмировался во время паузы на матчи сборных. Обследование выявило у хавбека разрыв камбаловидной мышцы. Он уже пропустил матч "сливочных" с Кадисом в субботу, а теперь не поможет мадридцам в Эль Класико и, вероятно, трех стартовых турах ЛЧ.

В нынешнем сезоне Мартин Эдегор провел 3 матча в Ла Лиге. Матч Барселона – Реал состоится в субботу, 24 октября, на Камп Ноу.

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