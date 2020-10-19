Півзахисник Мартін Едегор не допоможе Зінедіну Зідану в найближчих матчах мадридського Реала. Зокрема, талант пропустить поєдинок із донецьким Шахтарем у Лізі чемпіонів і перше в сезоні надпринципове протистояння із Барселоною.

Через ушкодження норвежець вибув орієнтовно на місяць, повідомляє Marca.

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Едегор травмувався під час паузи на матчі збірних. Обстеження виявило в хавбека розрив камбалоподібного м'яза. Він вже пропустив матч "вершкових" із Кадісом у суботу, а тепер не допоможе мадридцям в Ель Класіко та, ймовірно, трьох стартових турах ЛЧ.

У нинішньому сезоні Мартін Едегор провів 3 матчі в Ла Лізі. Матч Барселона – Реал відбудеться у суботу, 24 жовтня, на Камп Ноу.

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