Капитан "сливочных" сохраняет шанс сыграть в Лиге чемпионов против Шахтера, информирует Marca.

Реал – Кадис – 0:1 – видеообзор первого поражения команды Зидана в сезоне

Детальное обследование Рамоса не показало серьезной травмы. 34-летний центрбек попытается восстановиться до среды (21 октября), но поединок с "горняками" не будет в приоритете. Зидан может приберечь лидера своей команды до 24 октября, когда Реал сыграет против Барселоны в рамках Примеры.

Напомним, Рамос выходил в основе мадридцев на все 5 матчей текущего сезона и отметился одним голом.

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