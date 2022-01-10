Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес назвал имена 24 игроков, которые получат шанс защищать цвета "блаугранас" в поединке с Реалом.

Эрик Гарсия пропустит Класико – игрок Барселоны выбыл на длительный срок

Араухо, Фати и Фрэнки де Йонг поехали вместе с командой, но пока не получили разрешение врачей на участие в поединке, ведь только недавно восстановились от травм. Из-за COVID-19 в Саудовскую Аравию также не полетели Ферран Торрес и Педри.

Напомним, победитель пары Барселона – Реал в финале Суперкубка Испании встретится с триумфатором поединка Атлетик – Атлетико.

Барселона упустила победу над Гранадой, не сумев подняться в топ-4 – Дани Алвес отдал первый ассист после возвращения