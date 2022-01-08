Барселона подходила к выездной встрече против Гранады с очень важной задачей. Победа подняла бы подопечных Хави на четвертое место – и там они остались бы минимум на сутки. Фиаско было недопустимо, ведь Райо Вальекано, Вильяреал и Валенсия держались на дистанции всего в 1-3 очка.

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"Блаугранас" шикарно начали встречу, забив уже на 9-й минуте в результате навеса Гави с левого фланга и прекрасного замыкания от Люка Де Йонга. К сожалению для гостей, взятие ворот отменили из-за офсайда на зародыше голевой атаки. Еще через семь минут Люк снова мог стать героем, пробив "скорпионом" метров с шести после кросса Жутглы, однако мяч пролетел над перекладиной.

Этот момент стал последним для Барселоны в первом тайме. Каталонцы до самого перерыва держали мяч под контролем, но двигались слишком медленно и безыдейно. Гранада же на 26-й минуте могла наказать гранда за такой футбол: Пуэртас протащил мяч по центру и выкатил пас на левый край штрафной, а Мачис пробил оттуда с небольшим рикошетом – тер Штеген спас "блаугранас"! Чего-нибудь более интересного команды в первой половине матча не создали, отправившись отдыхать при нулях на табло.

В начале второго тайма содержание игры не изменилось. Гранада и Барса разменялись дальними неточными ударами и продолжали позиционную борьбу в медленном темпе. Тем более неожиданным стал гол "сине-гранатовых" на 56-й минуте: Дани Алвес с правого фланга подал в центр штрафной, а Де Йонг, перепрыгнув двух оппонентов, пробил головой в левую девятку – 0:1! Люк забил во втором матче подряд, а Дани оформил первый ассист по возвращении в Барселону.

Через пять минут после гола Хави провел двойную замену, выпустив Депая и Эззалзули вместо Де Йонга и Жутглы. Этот ход не принес улучшения в атаке гостей – Барселона продолжила владеть инициативой, ничего не позволяя Гранаде, но моментов не возникало аж до 76 минуты. Именно тогда Эззалзули сместился на линию штрафной и исполнил крученый удар в дальний угол – впрочем, мяч прошел рядом со штангой.

Сразу после этого момента Барса провела несколько перспективных атак без завершения, однако на 80-й минуте в игре случился важный поворот. Имевший предупреждение Гави пошел в грубый подкат против Кольядо (недавно арендованного Гранадой у каталонцев) – арбитр без колебаний показал вторую желтую, оставив гостей в меньшинстве. Этот эпизод ободрил хозяев – уже на 82-й минуте тер Штегену пришлось парировать непростой дальний удар от Дуарте. Еще через две минуты в атаку андалусийцев отправились свежие Бакка и Эскудеро.

"Насриды" прижали каталонцев. На 88-й минуте Суарес выполнил проход по левому флангу и исполнил пас в центр штрафной под удар Молине. Лангле в последний миг накрыл выстрел, но Гранада заработала угловой. Он стал роковым для Барсы: Бускетс выбил подачу с него на Пуэртаса, а тот с близкого расстояния пробил в левую девятку – 1:1!

В компенсированное время хозяева могли еще и победу вырвать в результате обрезки тер Штегена. Монторо сразу же попытался опрокинуть Марка-Андре, но тот в последний момент успел парировать. В итоге финальный свисток зафиксировал результативную ничью, в результате которой Барселона набрала 32 очка – от зоны ЛЧ каталонцев отделяет всего 1 зачётный балл. Гранада с 24 пунктами осталась на двенадцатой позиции.

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