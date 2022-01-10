Головний тренер Барселони Хаві Ернандес назвав імена 24-х гравців, які отримають шанс захищати кольори "блаугранас" у двобої з Реалом.

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Араухо, Фаті та Френкі де Йонг поїхали разом з командою, але поки не отримали дозвіл лікарів на участь у поєдинку, адже лише нещодавно відновились від травм. Через COVID-19 до Саудівської Аравії також не полетіли Ферран Торрес та Педрі.

Нагадаємо, переможець пари Барселона – Реал у фіналі Суперкубка Іспанії зустрінеться з тріумфатором двобою Атлетік – Атлетіко.

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