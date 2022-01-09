Эрик Гарсия, покинувший поле в начале второго тайма из-за травмы, повредил правое подколенное сухожилие. На восстановление 21-летнему центрбеку понадобится 5 недель, сообщает официальный Twitter Барселоны.

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Это значит, что защитник не поможет команде в полуфинале Суперкубка Испании против Реала, запланированном на 12 января. Также Гарсия не сыграет в финале (если, конечно, Барса туда выйдет), а еще пропустит поединки с Атлетиком, Алавесом и мадридским Атлетико. К поединку Лиги Европы против Наполи (17 февраля) Эрик должен вернуться.

В сезоне 2021/22 испанец сыграл за Барсу 20 поединков, результативными действиями не отличался.

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