Голкипер Реала Андрей Лунин может сменить клубную прописку, но следующий клуб должен согласиться на условие Мадрида.

Аякс заинтересован в подписании Лунина, а Реал не будет препятствовать переходу, утверждает Defensa Central.

Лунин может продолжить карьеру в Аяксе

Речь идет об аренде украинского голкипера, поскольку Мадрид уверен в его потенциале и рассчитывает на него в будущем. Главным условием Реала является регулярная игровая практика Лунина.

Напомним, Андрей сыграл во втором официальном поединке в футболке Реала более чем за три года в клубе. Оба раза соперником Лунина был Алькояно в рамках Кубка Испании. В прошлом сезоне матч с участием украинского вратаря завершился громкой сенсацией и вылетом Реала на ранней стадии турнира.

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