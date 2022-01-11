"Я турбувався б, якби мої гравці вважали себе фаворитами, але це не так. Вони думають, що ми маємо зробити все задля перемоги. Ці матчі завжди близькі, незалежно від позицій команд в чемпіонаті. Згадайте останню зустріч у Прімері (Реал переміг 2:1).

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Мені подобається ця Барселона, яка має звичну клубну ідентичність. Я думаю, що ця команда стане ще кращою. Кого з гравців суперника можу виділити? Є ветерани, такі як Бускетс, Піке чи Альба, які завжди багато віддають команді. Але молодь зараз сильно виділяється, наприклад, Гаві чи Ніко, які можуть мати велике майбутнє.

У нас є певні сумніви щодо Карвахаля… Можливо, освіжимо правий фланг атаки, будемо обирати між Родріго та Асенсіо. Це єдині сумніви, які я маю. Переможця визначить поєдинок. Ми маємо грати на найкращому рівні. Це дуже сильний суперник, який має ту ж мету – вийти у фінал", – наводить слова Анчелотті Marca.

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