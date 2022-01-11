Барселона – Реал: Анчелотті виділив найнебезпечніших гравців суперника перед битвою в Суперкубку
Наставник Реала Карло Анчелотті поділився очікуваннями перед півфінальним матчем Суперкубка Іспанії проти Барселони.
"Я турбувався б, якби мої гравці вважали себе фаворитами, але це не так. Вони думають, що ми маємо зробити все задля перемоги. Ці матчі завжди близькі, незалежно від позицій команд в чемпіонаті. Згадайте останню зустріч у Прімері (Реал переміг 2:1).
Реал готовий відпустити Луніна в Аякс за однієї умови
Мені подобається ця Барселона, яка має звичну клубну ідентичність. Я думаю, що ця команда стане ще кращою. Кого з гравців суперника можу виділити? Є ветерани, такі як Бускетс, Піке чи Альба, які завжди багато віддають команді. Але молодь зараз сильно виділяється, наприклад, Гаві чи Ніко, які можуть мати велике майбутнє.
У нас є певні сумніви щодо Карвахаля… Можливо, освіжимо правий фланг атаки, будемо обирати між Родріго та Асенсіо. Це єдині сумніви, які я маю. Переможця визначить поєдинок. Ми маємо грати на найкращому рівні. Це дуже сильний суперник, який має ту ж мету – вийти у фінал", – наводить слова Анчелотті Marca.
Шевченко з нервами повертається на Сан-Сіро, Ель Класіко в Азії, Клоппа підозрюють в брехні – анонс кубкового мідвіку