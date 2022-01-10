Главный тренер Реала Карло Анчелотти выбрал 24 футболистов, которые будут соревноваться за первый трофей в новом году.

Барселона – Реал: Хави определился с заявкой на Класико – дебют Торреса снова откладывается

В заявку мадридцев традиционно попал украинский голкипер Андрей Лунин, который недавно отыграл весь матч в Кубке Испании против Алькояно (3:1).

Эль Класико в рамках Суперкубка Испании намечено на 12 января, начало в 21:00. В параллельном поединке за выход в финал турнира сразятся Атлетико и Атлетик из Бильбао.

Лунин отомстил Алькояно во втором матче за Реал – Мадрид благодаря украинцу и удачи прошел дальше в Кубке Испании