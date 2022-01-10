Барселона – Реал: Анчелотти выбрал игроков на Суперкубок Испании
15:09 - Читати українською
Делегация мадридского клуба отправится в Саудовскую Аравию на Класико.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти выбрал 24 футболистов, которые будут соревноваться за первый трофей в новом году.
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В заявку мадридцев традиционно попал украинский голкипер Андрей Лунин, который недавно отыграл весь матч в Кубке Испании против Алькояно (3:1).
Эль Класико в рамках Суперкубка Испании намечено на 12 января, начало в 21:00. В параллельном поединке за выход в финал турнира сразятся Атлетико и Атлетик из Бильбао.
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