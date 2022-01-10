Делегація мадридського клубу вирушить до Саудівської Аравії на Класичне.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті обрав 24-х футболістів, які змагатимуться за перший трофей у новому році.

Барселона — Реал: Хаві визначився зі заявкою на Класіко – дебют Торреса знову відкладається

До заявки мадридців традиційно потрапив український голкіпер Андрій Лунін, який нещодавно відіграв увесь матч у Кубку Іспанії проти Алькояно (3:1).

Ель Класіко в рамках Суперкубка Іспанії заплановано на 12 січня, початок о 21:00. У паралельному поєдинку за вихід у фінал турніру змагатимуться Атлетіко та Атлетік з Більбао.

Лунін помстився Алькояно в другому матчі за Реал – Мадрид завдяки українцю та удачі пройшов далі в Кубку Іспанії