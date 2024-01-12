Барселона – Осасуна – 2:0 – видео голов и обзор матча
09:46 - Читати українською
Барселона обыграла Осасуну (2:0) в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
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Во втором полуфинале турнира не получилось громкой вывески, в конце концов. интриги – тоже. Барселона без проблем разобралась с Осасуной и разыграет трофей в Эль Класико с Реалом.
Барселона вышла в финал Суперкубка Испании, дожав Осасуну – обладатель трофея определится у Эль Класико
Каталонцы забили по голу в начале и конце второго тайма, отличились Роберт Левандовски и Ламин Ямал. Это впервые с сентября подопечные Хави одержали победу с разницей в более чем один мяч. Эта серия длилась 21 матч во всех турнирах.
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