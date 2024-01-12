Во втором полуфинале турнира не получилось громкой вывески, в конце концов. интриги – тоже. Барселона без проблем разобралась с Осасуной и разыграет трофей в Эль Класико с Реалом.

Барселона вышла в финал Суперкубка Испании, дожав Осасуну – обладатель трофея определится у Эль Класико

Каталонцы забили по голу в начале и конце второго тайма, отличились Роберт Левандовски и Ламин Ямал. Это впервые с сентября подопечные Хави одержали победу с разницей в более чем один мяч. Эта серия длилась 21 матч во всех турнирах.