Барселона – Наполи: Бартомеу нашел положительный момент в проведении матча без зрителей

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу прокомментировал отсутствие зрителей во время поединка Лиги чемпионов против Наполи.

"Провести матч с Наполи при закрытых трибунах – это обязательство. Мы сочувствуем фанатам, но мы должны проявлять ответственность, пусть мы бы и хотели сыграть перед нашими болельщиками.

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Но если уж мы будем играть без зрителей, то болельщики хотя бы не будут махать мне белыми платками (таким образом фанаты выражают протест Бартомеу и призывают его к отставке, – прим.), хотя это и нормально – выражать свое мнение. Я доставал свою белый платок, когда Барселона продала Роналдо в Интер", – цитирует Бартомеу AS.

Напомним, матч 1/8 финала ЛЧ Барселона – Наполи запланирован на 18 марта. В первой встрече команды разошлись миром.

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