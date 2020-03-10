Барселона – Наполи: каталонцы решили не пускать зрителей на трибуны

Барселона приняла решение провести матч 1/8 Лиги чемпионов против Наполи при пустых трибунах.

Клуб был вынужден согласиться с рекомендациями Женералитата Каталонии, информирует официальный сайт "блаугранас".

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Сегодня (10 марта) состоялась встреча между представителями Барселоны и руководителями местного министерства здравоохранения, на которой обсудили риски распространения коронавируса в регионе. Клуб надеялся разрешить вход на трибуны владельцам абонементов, однако даже такой вариант пришлось отбросить. Таким образом, "блаугранас" будут бороться с Наполи без поддержки родных болельщиков.

Напомним, матч Барселона – Наполи состоится 18 марта, в первом поединке команды расписали ничью 1:1.

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