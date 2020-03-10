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Барселона – Наполі: Бартомеу знайшов позитивний момент у проведенні матчу без глядачів

18:27 181 Читать на русском
Барселона – Наполі: Бартомеу знайшов позитивний момент у проведенні матчу без глядачів
Барселона – Наполі / Фото RTVE

Президент Барселони Жозеп Бартомеу прокоментував відсутність глядачів під час поєдинку Ліги чемпіонів проти Наполі.

 

"Провести матч з Наполі за закритих трибун – це зобов'язання. Ми співчуваємо фанатам, але ми повинні проявляти відповідальність, нехай ми б і хотіли зіграти перед нашими вболівальниками.

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Але якщо вже ми будемо грати без глядачів, то вболівальники хоча б не будуть махати мені білими хустинками (таким чином фанати висловлюють протест Бартомеу і закликають його до відставки, – прим.), хоча це і нормально – висловлювати свою думку. Я діставав свою білу хустинку, коли Барселона продала Роналдо в Інтер", – цитує Бартомеу AS.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ Барселона – Наполі запланований на 18 березня. У першій зустрічі команди розійшлись миром.

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Теги
коронавірус Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу Барселона - Наполі
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