"Барселона – моя мечта, Месси – лучший", – Брейтуэйт дал традиционный комментарий новичка каталонцев

Новоспечний форвард Барселоны Мартин Брейтуэйт поделился впечатлениями от перехода в европейский гранд из Леганеса.

"Я очень рад и взволнован. Моя мечта осуществилась. Все, кто играет в футбол, хотят выступать за Барселону. Моя цель – завоевывать трофеи. Я перешел в клуб с большими амбициями.

Барселона официально объявила о подписании Брейтуэйта

Что касается моих сильных сторон, я техничен, физически силен, быстрый игрок. Также я умный и стараюсь развиваться каждый день. Моя главная цель – забить много голов. Надеюсь, мне это удастся.

Месси – лучший футболист всех времен. Рад, что смогу играть с ним", – цитирует Брейтуэйта официальный сайт клуба.

Напомним, Барса приобрела 28-летнего нападающего у Леганеса за 18 млн евро.

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