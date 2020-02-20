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"Барселона – моя мрія, Мессі – найкращий", – Брейтвейт дав традиційний коментар новачка каталонців

18:50 332 Читать на русском
"Барселона – моя мрія, Мессі – найкращий", – Брейтвейт дав традиційний коментар новачка каталонців
Мартін Брейтвейт / Фото з відкритих джерел

Новоспечний форвард Барселони Мартін Брейтвейт поділився враженнями від переходу у європейський гранд з Леганеса.

"Я дуже радий і схвильований. Моя мрія здійснилась. Всі, хто грає у футбол, хочуть виступати за Барселону. Моя мета – завойовувати трофеї. Я перейшов в клуб з великими амбіціями.

Барселона офіційно оголосила про підписання Брейтвейта

Що стосується моїх сильних сторін, я технічний, фізично сильний, швидкий гравець. Також я розумний і намагаюся розвиватися кожен день. Моя головна мета – забити багато голів. Сподіваюся, мені це вдасться.

Мессі – найкращий футболіст усіх часів. Радий, що зможу грати з ним", – цитує Брейтвейта офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Барса придбала 28-річного нападника у Леганеса за 18 млн євро.

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Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Мартін Брейтвейт Мартін Брейтвейт Трансфери Барселони
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