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Барселона официально объявила о подписании Брейтуэйта

12:38 102 Читати українською
Барселона официально объявила о подписании Брейтуэйта
Мартин Брейтуэйт / Твиттер ФК Барселона

Нападающий сборной Дании Мартин Брейтуэйт стал одноклубником Месси и компании.

Датский форвард Леганеса Мартин Брейтуэйт перешел в Барселону, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

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Контракт с нападающим, представление которого состоится сегодня, заключен до лета 2024 года. "Блаугранас" выплатили "пепинерос" клаусулу 18 млн евро и установили размер отступных за датчанина в сумме 300 млн евро.

Напомним, руководители Ла Лиги позволили Барселоне в течение 15 дней приобрести нового нападающего в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле, при условии, что это будет игрок, выступающий в чемпионате Испании.

К слову, именно Брейтуэйт был лучшим бомбардиром Леганеса в сезоне 2019/20 – в 27 матчах он забил восемь голов и отдал один ассист. В прошлом сезоне датчанин забивал несколько меньше (шесть точных ударов), однако получил славу грозы авторитетов, расстроив Реал, Валенсию, Севилью и Барселону. Transfermarkt оценивает игрока в 10 млн евро.

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