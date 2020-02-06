Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовно

Барселона перетворилась на великий футбольний хаос. Найкращий гравець планети роздумує над сенсаційним рішенням.

Найбільша клубна легенда може спокійно піти вже наступного літа. Радикальний директор може бути звільнений через "довгий язик". Амбіційний президент, який намагався вписати себе в історію, ризикує потрапити туди з іншого боку… через дострокові вибори. Нарешті, 140-мільйонний вінгер, який лише одного разу провів десять матчів поспіль, вилетів до кінця сезону. Барселона – це футбольний хаос. Донедавна велика команда перетворилась у скандального ньюзмейкера. Хоча б один здобутий трофей за підсумками нинішнього сезону стане для "кулес" великим щастям.

Мессі публічно наїхав на Абідаля через звільнення Вальверде – у Барселоні розгорівся скандал

Різка заява Мессі щодо Абідаля – ніщо інше, як крик душі. Все дуже просто: аргентинцеві не подобається робота правлячої хунти на чолі з Бартомеу. Технічний секретар – це лише вершина айсберга, той, хто потрапив під гарячу руку, винісши на публіку "брудну білизну". Лео вважає слова свого колишнього партнера, а нині високопоставленого функціонера, фатальними. "Вони не отримували задоволення від роботи з Вальверде. Деякі гравці погано працювали". Слова француза викликали землетрус на Камп Ноу. Шляху назад більше немає, особливо для Лео.

Мессі не погарячкував, зовсім ні. Ця історія тягнеться віддавна. Йому набридли деякі рішення керівництва, і йому осточортіло, що з цими рішеннями пов’язують ім’я капітана. Він вважає, що його намагаються виставити головним винуватцем звільнення Вальверде, таким собі катом бідолашного "Мурахи". Дане твердження – далеке від реальності, адже Лео до останнього захищав тренера, який провалювався за межами Іспанії. Саме тому аргентинець вимагає в Абідаля назвати імена. Він більше, не хоче виконувати роль цапа-відбувайла, нести відповідальність за все, що відбувається в клубі. Мовляв, Мессі звільняє, Мессі призначає, Мессі розповідає, кого підписувати… Попри статус найвизначнішого гравця в історії клубу він не має настільки великого впливу, щоб диктувати умови. Його болить, що преса поширює брехню, а клуб підігрує газетярам, намагаючись знайти винних у роздягальні.

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Декілька місяців тому контроверсійну заяву зробив Піке. Слова скандального оборонця про використання клубом лояльних до себе ЗМІ (Mundo Deportivo, Diario SPORT), щоб продемонструвати велику владу так званих "священних корів", спричинили перший серйозний розкол між лідерами і хунтою. Тоді, Лео промовчав. Команда перебувала у делікатній ситуації через непереконливі результати, і йому не хотілось ще більше все ускладнювати. Навпаки, у кожному флеш-коментарі або інтерв’ю він захищав усіх на світі: "Тренер не винен. Потрібно робити висновки і продовжувати працювати". Однак, відвертість Абідаля стала останньою краплею. Близьке до шестиразового володаря "Золотого м’яча" оточення розповідає, що він втомився.

Шокуючі чутки про можливий відхід Мессі – вже не настільки безпідставні, як раніше. Якщо 32-рінчий аргентинець дійсно захоче піти, зараз склались ідеальні умови, щоб гучно грюкнути дверима. У цій історії є значно більше, ніж звичайні розбірки між гравцями і керівництвом, що неодноразово траплялося з іншими топ-клубами. Далеко ходити не потрібно. Згадати хоча б регулярні конфлікти Флорентіно Переса з Роналду або Рамосом, що зрештою не заважало "бланкос" здобувати немислимі перемоги у Лізі чемпіонів. Проте, сутичка Мессі-Абідаль загострюється якраз спортивними чинниками. Барса дрейфує, бо з провальним плануванням вона навряд чи зможе давати більше. Зміна тренера посеред сезону не принесла бажаного ефекту. "Новий імпульс" Бартомеу так і залишився лише словами. Сетьєн – не чарівник. Він не може гарантувати результат без центрфорварда, який забивав по 30-40 голів за сезон, а після травми проклятого Дембеле варіантів залишилось обмаль.

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Без Суареса команда опинилась на краю прірви. Хтось погано виконав домашнє завдання, не подбавши про достойну заміну для уругвайця. Мессі втратив партнера, з яким роками робив результат. Аргументація рішення не підписувати нову "дев’ятку" поверненням Дембеле – рідкісна дурість з боку Абідаля. Француз допоміг президенту зекономити, не більше. Бартомеу знову блефував на трансферному ринку. Опція Родріго лопнула як мильна бульбашка після того, як Валенсія попросила 60 млн євро. Барса висунула непристойні умови "кажанам" – оренда з можливим (!) правом викупу. Далі – стара пісня про важке життя і відсутність прийнятних варіантів. У підсумку каталонці взагалі нікого не взяли, хоча й продали чотирьох гравців. Сетьєн може розраховувати на 16-х футболістів основної обойми. Для історичного гранда – це фіаско.

Мессі бачить, що Бартомеу більше опікується економічним життям структури, а не спортивними досягненнями, і це його не влаштовує. Влітку аргентинець ясно дав зрозуміти: "Я хотів би завершити кар’єру в Барселоні". Водночас, він наголосив на важливості конкурентного проекту. Біда в тому, що цього проекту не існує, або ж ніхто його не помічає. Партнерами Лео є 17-річний Ансу Фаті та Антуан Грізманн, який, схоже, приїхав оборонятися, а не атакувати. Кого звинувачуватимуть за черговий провал? Правильно – Мессі. В червні, коли команда залишиться без титулів, усі собак спустять саме на нього. Натомість трансферні "зашквари" керівництва а-ля Наймар і Родріго відійдуть на другий план. Легенда все ще хоче залишитись, але не будь-якою ціною. Його "вибух" – чіткий сигнал для Бартомеу. Президент має час до червня, щоб презентувати Лео новий переможний проект, інакше – він назавжди запам'ятається тим, хто втратив Мессі. Аргентинець, за умовами чинного контракту, може піти безкоштовно.

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