Барселона и Манчестер Сити расписали эффектную ничью в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Бывшая и нынешняя команды Гвардиолы встретились в товарищеском матче и сделали яркое шоу. Барселона активно начала, но пропустила первой после грубой ошибки голкипера, подарившего гол Альваресу. Обамеянг до перерыва сравнял счет классным ударом с острого угла.

Барселона с Ман Сити выдали шоу в благотворительном матче – безумные ошибки вратарей и Де Брюйне, дебюты, чудо Холанда

Незаявленный новичок Кунде допускал ужасающие фейлы, но "горожане" за них не наказали. Манчестер Сити тоже заигрался, чем воспользовались затравленные в Каталонии Депай и де Йонг. Английская команда восстановила паритет легким голом Палмера – на пустые ворота выкатил Канселу.

Депай еще раз вывел Барселону вперед, однако "блаугранас" не удержал победный счет. В компенсированное время Холанд придумал пенальти, смешно упав в штрафной. На повторах касания не видно, однако судья назначил 11-метровый. Точку в матче поставил Марез.