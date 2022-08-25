Барселона та Манчестер Сіті розписали ефектну нічию в товариському матчі. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Колишня та нинішня команди Гвардіоли зустрілися в товариському матчі та видали яскраве шоу. Барселона активно розпочала, але пропустила першою після грубої помилки голкіпера, який подарував гол Альваресу. Обамеянг до перерви зрівняв рахунок класним ударом з гострого кута.

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Незаявлений новачок Кунде припускався жахливих фейлів, але "містяни" за них не покарали. Манчестер Сіті також загрався, чим скористалися ненависні в Каталонії Депай і де Йонг. Англійська команда відновила паритет легким голом Палмера – на порожні ворота викотив Канселу.

Депай ще раз вивів Барселону вперед, однак "блаугранас" не втримали переможний рахунок. У компенсований час Холанд придумав пенальті, кумедно впавши в штрафному. На повторах дотику не помітно, однак суддя призначив 11-метровий. Крапку в матчі поставив Марез.