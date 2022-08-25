Товарищеский матч 24 августа 2022 года

Барселона – Манчестер Сити – 3:3

Голы: Обамеянг, 29, Де Йонг, 67, Депай, 79 – Альварес, 22, Палмер, 70, Марез, 90+8 (пен.)

Отчетный спарринг нынешней и бывшей команды Пепа Гвардиолы посвятили благотворительной цели. Экс-тренер Барселоны Хуан Карлос Унсуэ заболел 2 года назад неизлечимой болезнью – боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Упомянутый специалист и организовал поединок, собравший более 90 тысяч болельщиков. Именно на изучение и борьбу с этой болезнью пойдут все вырученные средства. Уже на старте встречи Обамеянг замыкал подачу Роберто с правого фланга. Ортега чудом парировал удар с нескольких метров. Далее Кесье попал в штангу после рывка с мячом по центру.

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Error de Iñaki Peña y gol de Julián Álvarez (0-1) pic.twitter.com/SspnkRiPTr — FCBSeny (@FCBseny) August 24, 2022

Серхи Гомес, дебютировавший за Ман Сити на позиции левого защитника, классно отрабатывал против Рафиньи. А на 22 минуте испанский защитник подал, и еще один новичок Хулиан Альварес подкараулил подарок от резервного вратаря Барсы – Пенья выпустил мяч прямо на ногу сопернику. Бускетс после штрафного Рафиньи сбросил Обамеянгу, прошившему голкипера гостей. Ортега, к слову, также откровенно ошибся, потому что пропустил в ближний угол именно там, где и стоял. Отмечаем и достаточно надежный дебют 50-миллионного Кунде. Французский центрбек испытывал разве что некоторые трудности с началом атак.

Goool de Frenkie de Jong!!!!! (2-1) pic.twitter.com/IRdr0ZThQ6 — FCBSeny (@FCBseny) August 24, 2022

На старте второй половины каталонцы подарили легкий момент манчестерцам. Альварес долго издевался над Кунде и Альбой, но так и не прошил Пенью с 3-4 попыток. Поэтому аргентинец решил изменить тактику и отбросить под удар Марезу – алжирец не попал из пределов вратарской. Холанд заигрывает с Камп Ноу. Безумные аплодисменты трибун в адрес норвежского нападающего, отвечающего одобрительными жестами. Трансфер будущего? Фанаты Барсы были бы не против.

Вышедший на замену Де Брюйне привез голевой момент на линии штрафной. Гави отобрал, Депай пробил в голкипера, а Фрэнки Де Йонг добил. Альварес мог отличиться после ужасного сейва Пеньи, парировавшего дальний удар Канселу перед собой. Аргентинец чудом не попал. За него отправился португалец, когда отдал голевой пас на Коула Палмера, перед которым оставались пустые ворота. Идеально разыграна трехходовка, которую начал Марез. Крутой пас Гави разрезал защитные линии, а Депай снова не смог переиграть Ортегу. Унсуэ, который на коляске наблюдал за вторым таймом совсем рядом с Хави, не мог скрыть отчаяния.

И все же Барселона реализовала свой момент на 3:2. Роберто получил диагональ из глубины от экс-центрбека Ман Сити, Эрика Гарсии. Серхи в стиле Канселу отдал в центр, а там Депаю уже никто не мог помешать. Мбете и Кристенсен столкнулись головами настолько жестко, что защитник манчестерцев несколько минут лежал на газоне, а затем уехал с поля только на машинке скорой помощи. В свою очередь на финише матча произошло нечто немыслимое. Холанд, казалось, сам падал. Не было заметно никакого контакта с Кристенсеном, но судья где-то нашел пенальти. Марез довел счет до 3:3 на 9-й компенсированной минуте.

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