Барселона вырвала победу над Лас-Пальмас в 30 туре Примеры. Смотрите видео гола и обзор поединка на "Футбол 24".

Барселона еще в первом тайме создала достаточно моментов для разгрома. Впрочем, Левандовски и Рафинья забили из офсайдов. Кроме этого, поляк упустил еще один шанс и попал в перекладину.

Барселона дожала Лас-Пальмас – парад расточительства Левандовски не помешал увеличить отрыв от Жироны

С 24-й минуты Лас-Пальмас играли в меньшинстве. Голкипер Вальес брутально сбил Рафинью за пределами штрафной площади – бразилец сделал сальто после столкновения с соперником.

Во втором тайме Барса все же нашла победный гол, а забил его тот же Рафинья. Вингер открылся под классный пас Фелиша и головой переправил мяч в "девятку". Барселона оторвалась от Жироны на 5 баллов.